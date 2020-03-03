شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب لـ"أون تايم سبورت": إمام عاشور خارج المنتخب فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن إمام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الأوليمبى سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفنى بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.

وقال شوقى غريب فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم": أى لاعب يتعرض لإيقاف طويل بسبب عقوبة أخلاقية لن يكون له وجود فى الأولمبياد، وبالنسبة لإمام عاشور فأمامه بعض الطرق القانونية يسلكها لإثبات براءته من الأفعال التى تسببت فى إيقافه، ولكن فى حالة ثبوت إدانته فإنه لن يكون موجودا فى الأولمبياد.

وأضاف المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى ان أى لاعب وليس إمام عاشور فقط يتعرض لأى عقوبة إيقاف بسبب تصرفات أخلاقية لن يسكون موجودا ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى الأولمبياد.

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من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020. وتقام المرحلة الأولى من المعسكر داخل مصر، والثانية فى دولة خارجية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى للدورة الأولمبية.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين فى شهر مارس الحالى بشكل نهائى فى المعسكر المقرر إقامته بدبى، أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل. ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر الأوليمبى إلى دبى يوم 23 مارس والعودة يوم 31 من نفس الشهر إلى القاهرة.

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.