شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: عدم خوض القمة فتح الطريق أمام الأهلي والزمالك للانتصار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار معتمد جمال، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الأولمبى الحالى، إلى أن عدم خوض لقاء القمة بين قطبى الكرة المصرية منح لاعبى الفريقين راحة كبيرة قبل مواجهتى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوى مع طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: "بالطبع كنا نتمنى متابعة قمة مثيرة جديدة بين الأهلى والزمالك، ولكن تأثير عدم خوضهما القمة ظهر فى لقائى صن داونز والترجى والانتصار الذى حققه بطلى مصر".

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واختتم: "لا أريد التعليق على قرار عدم خوض الزمالك المباراة ولكن أرى أن تأثير الغائها كان إيجابياً بفوز الأهلى والزمالك فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال".

وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم ، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.