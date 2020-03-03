شكرا لقرائتكم خبر عن بركات عن صورة البرنس مع جهاز المنتخب لـ"أون تايم سبورت": "معجبتنيش ولن تكرر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، أن قبوله مهمة العمل فى الجهاز الفنى للمنتخب الأول جاء بعد فترة من التساؤلات حول ابتعاده عن الوسط الرياضى، عقب اعتزاله كرة القدم وابتعاده عن الأضواء.

قال بركات فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "كنت بتسئل أنت بعيد ليه لأن لاعبين كثيرين فى جيلى كانت بتتوقع تكون قريبة ولكن أنا بدأت فى سن مبكر وكنت مستهلك وفضلت الحصول على راحة ولكنها طالت ووصلت لـ6 سنين، وكنت حارم نفسى من حاجات كتير ودى حال لاعبى كرة القدم، لأن اللاعب ليس ملك نفسه بل ملك ناديه وجمهوره اللى عايزه دايما فى أحسن حال وبينك ما بين نفسك مش عايز تقصر قدام الناس دي".

وعلق بركات على صورة ناصر البرنس الذى تواجد رفقة الجهاز الفنى للمنتخب فى المدرجات: "ما عجبتنيش، وهو يحب المنتخب ويحرص على مؤازرته ولكنه يتعامل مع الوضع بعشم، والصورة وحشة ولن تتكرر، ولكن البعض يكونون متعشمون بزيادة".

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وأكمل بركات: "لما تعرض عليا فى الأهلى مرتين الأولى كان مع المهندس محمود طاهر رئيس الأهلى السابق أرسل لى علاء عبد الصادق وقال لى محتاجينك فى لجنة التسويق ولكن أنا كنت أخوض تجربتى الإعلامية واعتذرت بكل أدب، والثانية محمود الخطيب عرض على أن أكون موجود فى قناة الأهلى، ولكن كنت أفضل التواجد فى قناة محايدة".

وعن عرض العمل فى المنتخب، كشف: "وصلنى عرض من محمد فضل عوض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعرض على المنصب، وفضل كان من الأصدقاء المقربين منذ كنا فى الأهلى، وقلت له يا فضل أهدى بقى على الصبح وقلت له طبعا موافق، قالى احنا بنشوف الدنيا وكان كابتن حسام محطوط وجارى تشكيل الجهاز، وكانت المفاضلة بينى وبين عماد متعب، والبدرى تعاملت معه كتير بالأهلى، ولكن تعامل جديد معاه، ولكنه مختلف من واقع التعامل كلاعب ومدرب وحاليا بين مدير فنى ومدير منتخب، واحب البدرى وبه صفات كتير، ولو تقولى مش بيضحك كتير اقولك عادى مش وحش".

ويرى محمد بركات أن التأخر فى اختيار اسم المدير الفنى للمنتخب الوطنى أضر بالمنتخب، لأنه يحتاج للتعارف على اللاعبين. متابعا: "دائما الجهاز الفنى يكون حريصا على متابعة كل المباريات، ولكن هناك مباريات يصر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب على تواجد الجهاز الفنى بالكامل من أجل التناقش فى بعض الأمور".