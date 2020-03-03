شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 مصريين لنصف نهائى ويندي سيتي للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الرباعي المصري، رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، نوران جوهر المصنفة الثانية، علي فرج المصنف الثاني وطارق مؤمن المصنف الثالث، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وكانت مصر قد حجزت 8 مقاعد بمنافسات الرجال والسيدات في ربع نهائي البطولة وهم: محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً، علي فرج المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث وكريم عبد الجواد المصنف الرابع.

بينما تأهلت في منافسات السيدات كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نوران جوهر المصنفة الثانية، ونور الشربيني المصنفة الرابعة وروان العربي.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

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فوز علي فرج على منافسه البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-8.

فوز رنيم الوليلي على الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-8, 11-6.

فوز نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-8, 11-8.

فوز طارق مؤمن على الأسباني بورجا جولان بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 3-11, 11-6, 4-11, 11-3. على أن تستأنف باقي المباريات في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.