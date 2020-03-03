شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: مندهش من حرب الشائعات ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من الحرب الشرسة التى يتعرض لها النادى الأبيض، من عدة جهات خلال الفترة الماضية.

وأضاف يحيى، خلال تقديمه لبرنامج "زملكاوي" الذى يذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "لا أصدق ما يتم تداوله الإعلام المصرى عن الزمالك فى الساعات الأخيرة وقبل أيام قليلة من موقعة الترجى المرتقبة".

وواصل يحيى تصريحاته: "من يهاجم الزمالك بشائعات مغرضة ألستم مصريين مثلنا؟، فساندتم الأهلى والمصرى وبيراميدز خلال مشوارهم الأفريقى فلماذا كل هذه الحرب ضد الزمالك، ارفعوا أيديكم عن النادى الأبيض".

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وتابع: "إذا كنت تختلف مع إدارة الزمالك فما ذنب النادى فى كل هذه الحرب؟". وأنهى تصريحاته: "جميع هذه الشائعات التى تحدثت عن ترد لاعبى الزمالك ليس لها أى أساس من الصحة، وعلى من يستهدف الزمالك ويعادى مجلس إدارته أن يقوم بالترشح فى الانتخابات المقبلة".

وتطير بعثة الزمالك، مساء اليوم، الثلاثاء، إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.