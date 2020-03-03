شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لجماهير الترجى: تدخلت للإفراج عنكم فى مصر وننتظر رد الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، رسالة لجماهير الترجى التونسى، قبل لقاء الفريقين الجمعة المقبل، بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى خلال فى مقطع فيديو تم بثه على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" الذى يقدمه طارق يحيى: "يا جماهير تونس الشقيقة نحن ضيوفكم، وأتمنى أن تكون روح الود والاحترام هى السائدة فى استقبال الزمالك مثلما كان الأمر هنا فى القاهرة بالذهاب".

وأضاف: "تدخلت فى الحال حينما أبلغنى السفير التونسى فى مصر عن القبض على بعض مشجعى الترجى بسبب الشغب وإلقاء الشماريخ فى الأرض وتم الإفراج عنهم، ورجال الأمن من الشركات الخاصة وليس رجال الأمن المصرى هم من كانوا يقوموا بهمة تأمين ملعب المباراة".

Advertisements

أشاد المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بالدور الكبير الذى تقوم به السفارة المصرية فى تونس من أجل تذليل كل الصعاب قبل وصول بعثه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك إلى العاصمة التونسية مساء غد الثلاثاء استعدادا للقاء الترجى فى إياب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا المقرر الجمعة المقبل باستاد رادس.

والتقى زادة السفير المصرى نبيل حبشى مساء اليوم فى حضور أعضاء السفارة وأيمن حافظ المنسق العام للاطمئنان على ترتيبات وصول بعثة الزمالك ومقر إقامه الفريق وملاعب التدريب وتأمين البعثة.

وأكد زادة أنه على تواصل مستمر مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الحريص على الاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة تخص البعثة. وكان الزمالك قد فاز على الترجى التونسى فى لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الجمعة الماضي.