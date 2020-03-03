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تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة النادي الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية ، خطاب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى.

وكان تركى آل الشيخ قد كتب منذ قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتى من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير.. مشجعاً ومحباً.. حفظ الله مصر وشعبها الطيب.. ووفق الله الأهلى وكل أنديتنا العربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ علق أيضا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على العقوبات التى صدرت من الاتحاد المصرى لكرة القدم على مباراة السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات، قائلا: "كله كوم ويعنى إيه كهرباء لـ آخر الموسم؟!!! بقانون مين ده؟! فيه حاجة اسمها فيفا ومحكمة كأس! وبيبو".

وكانت قد قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 


تركي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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