"المتضرر أمامه ثلاثة طرق".. وزير الرياضة يعلق على أحداث السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن ما حدث في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك غير مقبول.
واندلعت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراة السوبر أدت إلي إيقاف 7 لاعبين من الفريقين.
وأضاف صبحي لقناة "أون تايم سبورتس" أن الأزمة هذه المرة مختلفة لأن المتسبب فيها اللاعبين وليس الجماهير.
وشدد الوزير على أن الأزمة هذه المرة ليست هينة وتحتاج إلي تكاتف المؤسسات للخروج منها لأن المشهد كان لا يليق بمباراة تقام خارج مصر.
وأشار الوزير إلى أن كل أطراف الأزمة عليها مسئولية معالجة الأمر كاشفاً أن المتضرر من قرارات لجنة الانضباط عليه اللجوء للتظلمات ثم الاستئناف وأخيرا لجنة التحكيم الرياضي.
وأوضح صبحي أنه تدخل لعلاج أزمة أحداث السوبر ولكن إدارة الأزمات لوزير الرياضة لها تكنيك وأسلوب مختلفين غير معلن في بعض الأوقات.
وأنهى " أدعم القرارات الحاسمة وأقر بحق كل نادي في اتخاذ ما يراه وفقا للائحة للاعتراض.
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