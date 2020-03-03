"أنت متخيل إنهم هيضربوا بعض؟".. المنتخب يتعهد بلم شمل نجوم الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل: قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قادر على إنهاء حالة الاحتقان بين نجوم الأهلي والزمالك التي خلفتها مباراة السوبر المحلي. واندلعت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية مباراة السوبر أدت إلي إيقاف 7 لاعبين من الفريقين. وأضاف بركات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن أحداث مباراة السوبر انتهت مشدداً أن اللاعبين الكبار في الفريقين قادرون على تخطي هذه الأزمة. Advertisements وتساءل بركات " أنت متخيل إنهم هيضربوا بعض ؟". وأنهى " الأمر سيستغرف نصف ساعة فقط لانهاء رواسب قمة السوبر". الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلتقي مع نظيره التوجولي بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة يومي 26 و29 مارس.

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