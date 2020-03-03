بركات يعلن استبعاد كهربا من معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في المعسكر المقبل للفريق بعد تعرض اللاعب للإيقاف حتى نهاية الموسم.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره التوجولي بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة يومي 26 و29 مارس.

وقال بركات، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "كهربا خارج المعسكر المقبل خلال شهر مارس الجاري".

وأضاف: "لا أقصد كهربا وسأوضح شيئا بشكل عام، حسام البدري لا يحب نوعية اللاعبين الذين يكون تركيزهم في شيء آخر خارج الملعب أو الذين يتم استفزازهم وإثارتهم بسهولة".

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وأكمل: "حسام البدري حين قام باستدعاء كهربا خلال المعسكر أكد له أنه يثق في قدراته ومدى إفادته للمنتخب، صحيح أن حالته البدنية لم تكن 100% لكنه نجح في تسجيل هدف".

وتابع: "موقف بقية اللاعبين سيعود إلى رؤية الجهاز الفني، لكن كهربا وضعه مختلف، ليس بسبب الإيقاف، هناك أشياء يجب أن يغيرها اللاعب تجاه نفسه".

وأوضح: "كهربا لاعب مميز، الجميع يقول إنه لاعب كبير لكن يجب أن يعرف هو نفسه أنه لاعب كبير".

وأتم مدير المنتخب قائلا: "الجميع هاجمنا عندما قمنا باستدعاء كهربا للمعسكر الماضي، إلا أن اللاعب نجح في إثبات ثقتنا فيه، لكن كنا نريد الاستمرارية في ذلك".