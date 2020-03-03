خطوة جديدة من تركى آل الشيخ لتأكيد استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الخطاب الرسمي الموجه إلى مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يعلن خلاله استقالته من الرئاسة الشرفية.

وجاء نص الخطاب الذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وموجه إلي مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل كالتالي:

وأعلن تركي آل الشيخ، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد 40 يوماً من رفض مجلس إدارة النادي الأحمر لاستقالته التي تقدم بها في 2018.

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وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" : قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير مشجعاً ومحباً ، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن في الـ 23 من فبراير الماضي رفض قبول استقالة المستشار آل الشيخ، التي تقدم بها 25 مايو من عام 2018 .

ورد مجلس إدارة الأحمر، على استفسار تركي آل الشيخ، بشأن رئاسته الشرفية للأحمر، حيث أكد الأهلي في بيان رسمي، استمرار آل الشيخ في منصبه كرئيس شرفي للقلعة الحمراء، بعدما طالب الأخير بموقف رسمي وحاسم من إدارة الأهلي، بشأن قبول اعتذاره أو استمراره رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء.

وأكد الأهلي في بيانه الرسمي أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.