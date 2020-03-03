شيكابالا يقدم وعدا لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وعد محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك رئيس ناديه مرتضى منصور بحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال مواجهة الترجي التونسي في إياب ربع النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعدما حسم الأبيض لقاء الذهاب في القاهرة بنتيجة (3-1) يوم الجمعة الماضي.

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واجتمع مرتضى منصور بجميع لاعبي الزمالك في مكتبه بمقر النادي مساء اليوم الإثنين من أجل تحفيزهم قبل السفر إلى تونس، مؤكدًا على ثقته في قدرة اللاعبين على حسم التأهل.

وقال شيكابالا لمرتضى خلال الفيديو الذي بثته قناة "الزمالك": "مثلما أوفينا بوعدنا إليك بالعودة بكأسي السوبر المصري والإفريقي من الإمارات، أعدك بالتأهل من تونس والتتويج بإفريقيا".

يذكر أن الزمالك تُوج بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على الترجي (3-1) في قطر، قبل أيام قليلة من حصد لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.