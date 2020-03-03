ملف الإثنين.. آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الأهلي..وكاف يعلن استقالة السكرتير العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 2مارس 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

تريزيجيه: لا أتوقع إلغاء بريميرليج بسبب كورونا

أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا، أنه لا يظن إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

حمدي النقاز: أي لاعب يتمنى الانتقال للأهلي

أكد حمدي النقاز ظهير نادي سودوفا الليتواني حاليًا والزمالك سابقًا، أنه يرحب بالانتقال إلى الأهلي أو المصري في حال وجود عرض رسمي له من أحدهما.

أمير مرتضى: الترجي يملك دوافع "الغل" على الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، تبقي شوط آخر أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا من أجل حسم الفريق المتأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية.

للمرة الثانية.. تركى آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي بعد 40 يوماً من رفض مجلس إدارة النادي الأحمر لاستقالته التي تقدم بها عام 2018.

وزير الصحة التونسي يوضح حقيقة غياب الجمهور عن لقاء الزمالك والترجي بسبب كورونا

أكد عبداللطيف المكّي وزير الصحة في الحكومة التونسية الجديدة، أن التظاهرات الرياضية في بلاده قد تتأثر بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا.

رسمياً.. كاف يعلن استقالة السكرتير العام "لأسباب شخصية"

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقالة السكرتير العام المغربي معاذ حجي لأسباب شخصية تستدعي العودة إلى بلاده في أقرب وقت.

رسميا.. إيقاف الدوري السويسري بسبب كورونا

قررت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا اليوم الاثنين في العاصمة برن تأجيل جميع مباريات المسابقتين والتي كانت مقررة في مارس الحالي بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس "كورونا" .

إيقاف ستوريدج عن اللعب لمدة 4 أشهر بسبب المراهنات

تقرر إيقاف الإنجليزي دانييل ستوريدج، مهاجم ليفربول السابق، عن الملاعب حتى يونيو 2020 بعد تورطه في قضية مراهنات وانتهاء القواعد الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.