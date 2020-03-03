تريزيجيه: لا أتوقع إلغاء بريميرليج بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا، أنه لا يظن إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم رغم الوضع الصحي العالمي مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.

وقال تريزيجيه، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "كنا نتمنى حصد لقب كأس الرابطة مع أستون فيلا لكن لم يحالفنا التوفيق، وإن شاء الله القادم يكون أفضل".

تريزيجيه قاد أستون فيلا إلى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لكنه خسر اللقب بعد هزيمة الفريق بنتيجة (2-1) أمام مانشستر سيتي أمس الأحد على ملعب "ويمبلي".

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وأضاف صاحب الـ25 عاما: "لا أتابع بكثب ما يثار بشأن إمكانية إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا، لكني لا أظن حدوث هذا".

وأتم قائلا: "لا يوجد أي تحذير من جانب الجهاز الطبي لنادي أستون فيلا بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا".

يُذكر أن ليفربول يتربع على صدارة بريميرليج برصيد 79 نقطة ويحتاج إلى الفوز بـ12 نقطة من أجل التتويج، بينما يقبع أستون فيلا في المركز قبل الأخير بـ25 نقطة بعد مرور 28 جولة من المسابقة.