حمدي النقاز: أي لاعب يتمنى الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حمدي النقاز ظهير نادي سودوفا الليتواني حاليًا والزمالك سابقًا، أنه يرحب بالانتقال إلى الأهلي أو المصري في حال وجود عرض رسمي له من أحدهما.

وأشار النقاز في تصريحات عبر قناة أون تايم 2، إلى أنه كان بإمكانه الرحيل عن صفوف الزمالك منذ فترة طويلة، وتحديدًا بعد كأس السوبر المصري السعودي.

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وقال لاعب الزمالك السابق: "صفحة نادي الزمالك انتهت بالنسبة لي ولا أود الحديث عنها، والأمر بأكمله في يد المحامي الخاص بي حاليًا".

وأكمل: "كان بإمكاني الرحيل عن الزمالك بعد كأس السوبر المصري السعودي، وكان لدي وقتها عروض عدة من أندية سعودية كبرى".

واختتم: "أي لاعب محترف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي أو المصري، فهم من أكبر الأندية الأفريقية مع الزمالك والترجي".