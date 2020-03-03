فيديو.. مرتضى منصور يطالب لاعبي الزمالك بالصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال



حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتحفيزهم قبل مباراة الترجي التونسي المقبلة. التونسي المقبلة. ويلتقي الفريق مع مضيفه الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في المباراة وتخطي تلك العقبة والتأهل لنصف نهائي البطولة. كما ناشد رئيس النادي الجماهير التونسية بحسن استقبال الفريق.

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