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بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

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تأهل الريدز لدور الستة عشر بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة وتشيلسي
تقام مباراة تشيلسي وليفربول على استاد ستامفورد بريدج الثلاثاء 3 مارس 2020، في الساعة العاشرة

إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت ، والثانية عشر إلا ربع مساء مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي
ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليفربول،

على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف، كما يمكن مشاهدتها عبر قنوات beIN Sports HD 11 EN وbeIN Sports 1 FR وBBC One.

 

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