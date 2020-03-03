بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الإتحاد الإنجليزي

تأهل الريدز لدور الستة عشر بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.
موعد مباراة ليفربول وتشيلسي
تقام مباراة تشيلسي وليفربول على استاد ستامفورد بريدج الثلاثاء 3 مارس 2020، في الساعة العاشرة
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي
ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليفربول،
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