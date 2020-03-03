حقق فريق آرسنال انتصاراً سهلاً على بورتسموث هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب فراتون بارك، في إطار مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. في إطار مباريات الدور الخامس لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. سجل ثنائية آرسنال كل من سوكراتيس باباستاثوبولوس، وإدوارد نيكيتاه في الدقيقتين 45 و51. باباستاثوبولوس، وإدوارد نيكيتاه في الدقيقتين 45 و51. وبتلك النتيجة يتأهل آرسنال إلى ربع نهائي البطولة، منتظراً ما ستسفر عنه باقي مباريات الدور الخامس التي تستكمل حتى يوم الخميس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يتخطى بورتسموث بثنائية في كأس الإتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.