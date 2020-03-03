التونسي صادوق سلمي حكمًا لمباراة المصري ونهضة بركان المغربي بالكونفيدرالية

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة اياب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي إلى طاقم تحكيم دولي تونسي يقوده حكم الساحة صادوق سلمي ، ومعهكل من خليل حساني “مساعد حكم أول” وأيمن اسماعيل”مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع هيثم قيراط.
الجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من مارس علىالملعب البلدي بمدينة بركان المغربية معقل فريق النهضة الرياضية البركانية.
يذكر أن الحكم صادوق سلمي كان قد سبق له إدارة مباراة الفريقين معا بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الخامسة عشر من البطولة ذاتها والتي استضافها ستاد المصري ببورسعيد في التاسع والعشرين من يوليو عام 2018 وهي المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ
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