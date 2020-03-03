فأل خير .. الأهلي يحسم مباراة العودة خارج ملعبه افريقيًا بإستثناء مرتين

حقق فريق الأهلي فوز صعب على صن داونز الجنوب افريقي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، وتتنظر جماهير القلعة الحمراء تفوق فريقها في لقاء الإياب يوم السبت المقبل للتأهل إلى نصف النهائي والثأر من الفريق الجنوب افريق الذي أقصى الأهلي في النسخة الماضية.

ويعد تحقيق الأهلي للفوز أو التعادل على أرضه في لقاء الذهاب فأل حسن للفريق الأحمر، حيث إنه يتمكن من المحافظة على إنتصاره في لقاء الذهاب، ليتأهل إلى الدور التالي أو يحقق اللقب.

وتستعرض بوابة الوفد نتائج الاهلي في الأدوار الإقصائية حينما يخوض لقاء الذهاب على أرضه أولا:

نسخة 2001

نجح الأهلي في التأهل من دور المجموعات، وواجه في نصف النهائي الترجي التونسي، وشهد لقاء الذهاب في القاهرة تعادلهما سلبيًا بدون أهداف.

وفي لقاء الإياب تعادل مع الترجي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي شهد الهدف الشهير للنجم سيد عبد الحفيظ، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وتمكن في المباراة النهائية من التفوق على صن داونز بمجموع لقائي الذهاب والعودة، ليحقق اللقب الأفريقي.

نسخة 2006

تأهل الأهلي في المركز الثاني عن دور المجموعات، وفي نصف النهائي فاز على أسيك ميمزوا الإيفواري بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وفي لقاء الإياب تعرض الأهلي للخسارة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى المباراة النهائية بمجموع أهداف مباراتي الذهاب والعودة.

وباللقاء النهائي تعادل الأهلي مع الصفاقسي التونسي بلقاء الذهاب بالقاهرة بهدف لكل منهما، وخطف فوز قاتل في لقاء العودة برادس بهدف

نظيف، بتسديدة محمد أبو تريكة الشهيرة في مرمى الجواشي حارس الفريق التونسي، ليؤمن للأهلي اللقب الافريقي، ليكون التعثر في مباراة الذهاب فأل حسن للفريق الأحمر.

نسخة 2008

في الأدوار الإقصائية، لم يلعب الأهلي على أرضه لقاء الذهاب سوى في المباراة النهائية أمام القطن الكاميروني، وحقق حينها الفوز بهدفين نظيفين سجلهما وائل جمعة وفلافيو.

وفي لقاء الإياب، بالكاميرون تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، ليتمكن الأهلي من حصد اللقب الافريقي على الرغم من فشله في تحقيق إنتصار خارج الديار.

نسخة 2010

واجه الأهلي في نسخة 2010 فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي باستاد القاهرة، وحقق المارد الأحمر الإنتصار بهدفين مقابل هدف.

ولكن في لقاء العودة في رادس فشل الأهلي في الحفاظ على إنتصاره، ليتعرض للهزيمة في مباراة ميكاييل إنيرامو الشهيرة، بهدف دون رد، ويودع البطولة بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض.

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لتكون تلك المرة الأولى التي يسقط فيها الأهلي، على الرغم من تفوقه على ملعبه في مباراة الذهاب.

نسخة 2011

افتتاح الاهلي مشوار بمواجهة سوبر اسبورت الجنوب افريقي حيث حقق الاهلي الفوز ذهاب بهدفين دون رد في القاهرة وفي الاياب يخسر الاهلي بجنوب افريقيا بهدف نظيف، ليتأهل لدور الـ 16 بمجموع اللقائين.

ولكن شهدت البطولة خروج الأهلي المبكر من دور المجموعات، بعد

إحتلاله المركز الثالث في ترتيب مجموعته خلف الترجي التونسي والوداد المغربي.

نسخة 2012

شهدت نسخة 2012 خوض الأهلي في الأدوار الإقصائية لمباراة الذهاب خارج الديار، وتمكن خلالها من تعويض التعادلات أو الهزائم.

وكانت المباراة النهائي ة أمام الترجي، وتعادل الأهلي في القاهرة بهدف لكل فريق، وفي تونس خطف الأهلي اللقب بالإنتصار بهدفين مقابل هدف.,

ليسجل الاهلي في تلك النسخة فوز خارج الديار وتعادلين وخسارة واحدة.

نسخة 2017

افتتح الاهلي مشوار بمواجهة بدفيست الجنوب افريقي في دور الـ32 بتحقيق الفوز في القاهرة بهدف دون رد، بينما تعادل الفريقين اياب في جنوب افريقيا بدون اهداف.

وفي ربع النهائي تخطى الأهلي نظيره الترجي بالتعادل معاه بالقاهرة، بهدفين لكل منهما، وحقق الفوز اياب بهدفين مقابل هدف.

وفي ذهاب المباراة النهائية تعادل الأهلي مع الوداد المغربي بهدف لكل منهما، وفي لقاء الإياب على المركب الرياضي محمد الخامس فاز الفريق المغربي، بهدف نظيف ليتوج باللقب، ويدون فشل الأهلي في إستغلال خوض لقاء الذهاب على ارضه.

نسخة 2018

افتتاح الاهلي مشوار بمواجه مونانا الجابوني بالفوز علي في القاهرة باربعة اهداف دون رد، وفي الاياب حقق الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف

وفي نصف النهائي حقق الاهلي الفوز بالقاهرة علي وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد، وخسر في لقاء الإياب بالجزائر بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع اللقائين.

وفي لقاء الذهاب واصل الأهلي في تلك النسخة سقوطه خارج الديار، فبعد تفوقه على الترجي التونسي في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، تعرض للهزيمة في تونس بثلاثية نظيفة ليخسر البطولة للعام الثاني على التوالي رغم خوض لقاء الذهاب على ملعبه.

وتنتظر جماهير الأهلي ان يعود الفريق خلال مواجهة صن داونز السبت المقبل، إلى إستثمار نتيجة مباراة الذهاب التي حققها على أرضه، بمواصلة مشوار اللقب، وأن لا يتكرر السقوط خارج الديار بعد التفوق ذهابًا مثل ما حدث في نسختي 2017 و 2018.