الصيد يكرم أبطال الكاراتيه

قامت إدارة نادى الصيد فرع القطامية بتكريم لاعبي ولاعبات الكاراتيه بالفرع والذين حققوا مراكز متقدمة فى مختلف البطولات وأقيم على هامش التكريم اختبار الاحزمة للاعبى ولاعبات الفرع. مراكز متقدمة فى مختلف البطولات وأقيم على هامش التكريم اختبار الاحزمة للاعبى ولاعبات الفرع. يذكر ان الكاراتيه يحقق نتائج جيدة بنادي الصيد على مختلف الفئات العمرية.

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