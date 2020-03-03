طائرة الصيد للسيدات تفوز على سبورتنج وتتأهل لنصف نهائي الكأس

تأهل فريق سيدات الصيد للكرة الطائرة "درجة اولى" للدور قبل النهائي لكأس مصر بعد تغلبه علي نادي سبورتنج 3-صفر بملعب نادي الصيد ٦ اكتوبر.

ضم الفريق اللاعبات: مريم مدحت و ريمان أنور و رنا احمد و نادين زعتر ونادين حسين و امينه ايمن و زينه تامر و ليلي عماد

وداليا مرشدي و هنا علاء و ايه النادي و سما عماد و حبيبه زعتر و ندي حمدي و سلمي عبدالهادي ساره مؤمن و بيرهان ولاء الدين و حبيبه طارق.