طائرة الصيد للسيدات تفوز على سبورتنج وتتأهل لنصف نهائي الكأس

تأهل فريق سيدات الصيد للكرة الطائرة "درجة اولى" للدور قبل النهائي لكأس مصر بعد تغلبه علي نادي سبورتنج 3-صفر بملعب نادي الصيد ٦ اكتوبر.
ضم الفريق اللاعبات: مريم مدحت و ريمان أنور و رنا احمد و نادين زعتر ونادين حسين و امينه ايمن و زينه تامر و ليلي عمادوداليا مرشدي و هنا علاء و ايه النادي و سما عماد و حبيبه زعتر و ندي حمدي و سلمي عبدالهادي ساره مؤمن و بيرهان ولاء الدين و حبيبه طارق.
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