يويفا يؤجل مباراة بدوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين تأجيل مباراة يوفنتوس الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للشباب.

وتأجل اللقاء لمدة أسبوع بسبب مخاوف تتعلق بكورونا في شمال إيطاليا، وتقرر لعب المباراة الأربعاء الموافق

11 مارس الجاري بدلا من الأربعاء المقبل الموافق 4 مارس.

وشهدت الساحة الكروية بإيطاليا تأجيلات لعدد من مباريات الدوري ، بسبب انتشار فيروس كورونا ، كما تم خوض مباريات

بدون جمهور تحسبًا من انتشار العدوي.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة الإيطالي قرر من قبل تأجيل مباراة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة الجولة رقم 26 بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

واتخذ الاتحاد قراره بتأجيل أغلب مباريات الجولة وهي أودينيزي وفيورنتينا وبارما وسبال وبريشيا وساسولو وميلان وجنوى بالإضافة للقمة.

