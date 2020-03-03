إستقالة تركي آل الشيخ .. هل تكتب نهاية علاقته بالرياضة المصرية

اثارت إستقالة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي جدلاً واسعاً خاصة انها المرة الثانية خلال اقل من ثلاثة أعوام التي ينسحب فيها آل الشيخ من رئاسة الأهلي.

غموض كبير

ويخيم الغموض علي علاقة تركي آل الشيخ مستقبلاً بالرياضة المصرية بعد أن لعب دوراً واضحاً علي الساحة الكروية في مصر منذ ظهوره في 2017 من خلال دعمه لقائمة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في انتخابات مجلس الإدارة في مواجهة محمود طاهر آنذاك.

وكان ال الشيخ قد أعلن استقالته من رئاسة الأهلي في مايو 2018 بسبب خلافات عنيفة مع مجلس ادارة الاهلي، الا أنه حافظ علي تواجده المؤثر علي الساحة في مصر.

تجربة بيراميدز

بعد انقطاع علاقته بالنادي الاهلي اعلن تركي آل الشيخ

عن مفاجأة صارخه بعد شراء نادي الاسيوطي وتغير اسمه الي نادي بيراميدز.

ولعب بيراميدز دوراً كبيراً في ظل الدعم الكبير من آل الشيخ خلال الموسم الماضي، ليتحول الفريق الي أحد أبرز القوي في الدوري المصري في غضون أشهر قليلة.

وعلي الرغم من التوقعات بدخول بيراميدز للموسم الحالي كمنافس قوي علي لقب الدوري ، اعلن آل الشيخ بيعه لحصته في نادي بيراميدز الي الاماراتي سالم الشامسي، ليقطع خيطاً آخر يربطه بالساحة الرياضية المصرية.

Advertisements

علاقته بالزمالك

وفي الإطار ذاته توطدت علاقة ىل الشيخ بمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من خلال عدد من الصفقات القوية بين الطرفين، حيث ضم بيراميدز الثلاثي احمد توفيق وعلي

جبر وأحمد الشناوي من الفريق الابيض، مقابل تدعيم آل الشيخ لصفقات قوية علي لصالح الزمالك وعلي رأسها الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي، ثم المغربي خالد بوطيب.

وكما هو الحال مع الاهلي وبيراميدز انقطعت علاقة آل الشيخ بالزمالك بعد اعلانه الصلح مع مجلس الاهلي قبل عدة أشهر، قبل ان يتعرض لهجوم جماهيري قوي علي خلفية عدد من التصريحات التي استفزت جماهير ومسئولي القلعة البيضاء.

الخيط الآخير

وجاءت استقالة تركي آل الشيخ اليوم من رئاسة الأهلي الشرفية للمرة الثانية، لتقطع آخر الخيوط التي تربطه بالرياضة المصرية بشكل رسمي علي أقل تقدير.

وتحيط الكثير من التساؤلات حول قرار آل الشيخ بالاستقالة، واذا ماكان نتيجة للوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً، أو انه أتخذ قراراً بالإبتعاد نهائياً عن واجهة الاحداث الرياضية في مصر.

ويبقي السؤال الأهم حول مدي امكانية عودة آل الشيخ من جديد الي واجهة مانشيتات الأحداث الرياضية في مصر مثلما أعتاد طوال السنوات الثلاثة الأخيرة، خاصة وأنه دائماً ماوجد طريقه الي هذه الواجهة.