انبي 2005 يكتسح الشمس بسداسية

حقق فريق إنبى تحت 14 سنة مواليد 2005 فوزاً كبيراً على نظيره الشمس، بستة أهداف دون رد، وذلك فى المباراة التى جرت بينهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر فى دورى منطقة القاهرة. التى جرت بينهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر فى دورى منطقة القاهرة. أحرز أهداف إنبى كلا من أبو بكر أحمد الطاهر ويوسف همام وزياد النواوى والسعيد رمزى ومهاب سامى ومحمد عماد .

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