جذور جونزالو هيجواين الباسكية تدفع أتلتيك بيلباو للتعاقد معه

يتطلع فريق “أتلتيك بيلباو“، إلى التعاقد مع “جونزالو هيجواين” مهاجم فريق يوفنتوس، في صفقة إنتقال حر، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رغبة النادي الباسكي، في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا تأتي من أصول اللاعب الباسكية.

حيث ولد جونزالو هيجواين في مدينة بريست التي تقع في أقصى غرب الأراضي الفرنسية وتطل على خليج الباسك، وحاز على الجنسية الفرنسية، قبل أن يغادر إلى الأرجنتين.

وغادر جونزالو فرنسا في عمر العشر أشهر، حيث كان أباه خورخي هيجواين لاعبًا لفريق “بريست” الفرنسي، وانضم جونزالو لفريق شباب ريفر بليت، وقد حصل على الجنسية الأرجنتينية عام 2007.

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وكان شقيق هيجواين الأكبر فيدريكو، الذي يلعب حاليًا مع فريق “كولومبوس كرو” في الدوري الأمريكي، قريبًا من الإنضمام إلى أتلتيك بيلباو في وقت سابق، ولكن لم يحدث ذلك.

وقال هيجواين في تصريح سابق: “لقد أخبرني والدي دائمًا بأنه قد علم أن الباسك ليسوا إسبان ولا فرنسيين، بل هم الباسك فقط”.

يذكر ان هيجواين سجل ثمانية أهداف لفريق السيدة العجوز هذا الموسم، بعد عودته من فترات الإعارة التي خاضها الموسم الماضي في “ميلان وتشيلسي“، والتي لم تثبت نجاحها.

وقضى ستة مواسم ونصف في نادي “ريال مدريد“، قبل أن يقضي فترة غزيرة في نابولي، ثم انتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس.