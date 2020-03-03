يايا توريه على أبواب الدوري السعودي

تحدثت تقارير صحفية أن النجم “يايا توريه” لاعب خط وسط فريق تشينجداو هوانجاي الصيني، قد ينتقل إلى نادي ضمك الذي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -الدوري السعودي-.

ونقلت صحيفة “الرياضية” عن مصادر لها “أن إدارة نادي ضمك دخلت في مفاوضات جادة من أجل ضم توريه، لتعويض البرازيلي رافاييل كوستا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة “.

وأضافت ” اللاعب الذي مثَّل موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، تم عرضه مع لاعبين آخرين على إدارة ضمك لكي يكون بديلًا للاعب المصاب حسب ما تنص عليه اللائحة الدولية، ولكونه لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد انتهاء عقده مع ناديه الصيني”.

يذكر أن النجم الإيفواري كان قد تحصل على لقب أفضل لاعب في قارة أفريقيا في أربعة مواسم ممتالية، خلال الفترة ما بين عامي 2011 إلى 2014.