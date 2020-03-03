مانشستر يونايتد يرسل أحد كشافيه لمراقبة موهبة ستوك سيتي

أرسل فريق مانشستر يونايتد أحد كشافيه لحضور مباريات فريق ستوك سيتي، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب” لمتابعة المدافع الصاعد “ناثان كولينز” تمهيدًا للتعاقد معه.

ووفقًا لصحيفة “سكاي سبورتس”، فإن أحد الكشافين في اليونايتد، بدأ بالفعل في مراقبة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. الذي خاض 12 مباراة مع فريق “ستوك سيتي” الأول، وجلس على مقاعد البدلاء في 5 مباريات.

ومثل المدافع الإيرلندي فريق “ستوك سيتي”، في الفئات السنية تحت 18 و23 سنة منذ انضمامه للفريق من “تشيري أورشارد” الإيرلندي في الميركاتو الصيفي 2017.

وخاض أول مباراة له مع “مايكل أونيل” المدير الفني لفريق ستوك، ضد “بلاكبيرن روفرز”، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي. وفي مباراة فريقه امام “لوتون تاون” السبت الماضي أُعيد مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء لصالح المدافع “جيمس تشيستر”.

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وعن جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة ذكر “بيلي ماكينلاي” مساعد المدير الفني: “ناثان بخير، ولا يعاني من الاصابة، لقد تدرب جيدًا وهو شاب جيد، وسُررنا بأدائه في مباراة يوم الأربعاء، وهناك المزيد من الأشياء التي ستأتي منه كما نعلم جميعًا”.

ويعتبر “ناثان كولينز”، هو واحدة من ضمن العديد من الاسماء التي تأتي في قائمة “أولي جونار سولشاير” المدير الفني لفريق المانيو، من أجل التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي القادم، وبحسب ما أوردته نفس الصحيفة فإن المدرب النرويجي أرسل الكشاف الشخصي لمشاهدة “فيديريكو كييزا” جناح فريق فيورنتينا.

وكشفت “صن سبورت”، ان اليونايتد مستعد ايضًا إلى تقديم راتب أسبوعي يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، لإغراء “جاك جريليش”، نجم فريق “أستون فيلا“، من أجل الموافقة على الإنضمام إلى الأولد ترافورد.