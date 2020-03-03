حرب تصريحات بين بيكيه وراموس بعد انتهاء الكلاسيكو

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تبادل قائد ريال مدريد “سيرجيو راموس” ومدافع نادي برشلونة “جيرارد بيكيه”، التصريحات فيما بينهما، عقب انتهاء مباراة الكلاسيكو، التي جمعت الفريق الملكي والفريق الكتلوني، ليلة الأحد.
واستضاف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على “ملعب سانتياجو برنابيو”، في كلاسيكو الأرض، في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.
وربح الميرنجي المواجهة بهدفين دون رد، في مباراة تألق فيها الفريق الملكي في الشوط الثاني، وسجل هدفين، وكان الطرف الأفضل أمام برشلونة الذي ربما أضاع فرصه في الشوط الأول.
وخرج بيكيه عقب الهزيمة، ليصرح بأن البلاوجرانا أضاعوا على أنفسهم، فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية في شوط المباراة الأول، واصفًا فريق ريال مدريد في هذا الشوط، بأنه كان الأسوأ أداءً لأي فريق واجهه في الكلاسيكو من قبل.
ولم ترق كلمات زوج المطربة “شاكيرا” لمزاج شريكه في دفاع المنتخب الإسباني “سيرجيو راموس”، والذي قام بالرد عليه، عبر وسائل الإعلام قائلاً “نعم سمعت ما قاله بيكيه، أنا احترم جميع الآراء، وبالنسبة لي أفضل أن اللعب بنفس الأسلوب، إذا ما كنا سنفوز في جميع مباريات الكلاسيكو”.
يذكر أن ريال مدريد تمكن في آخر 20 دقيقة من المواجهة من تسجيل هدفين، عبر البرازيلي “فينيسيوس جونيور” والبديل “ماريانو دياز، ليرتقي عملاق العاصمة إلى صدارة الدوري الإسباني.
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