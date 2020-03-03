رياضة | أهداف مباراة - بوررتسموث 0 × 2 آرسنال | كأس الإتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بوررتسموث 0 × 2 آرسنال | كأس الإتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق آرسنال إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تغلبه على فريق بورتسموث، في ملعب الأخير، مساء اليوم الاثنين بهدفين دون رد في دور الـ 16.

جاء الهدف الأول للجانرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق سوكراتيس باباستاثوبولويس.

وضاعف إدي نكيتياه النتيجة لصالح الضيوف بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أهداف مباراة أرسنال وبورتسموث من خلال الفيديو التالي: