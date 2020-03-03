رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ ينشر خطاب استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، موقفه النهائي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، بعد تجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء، لخطابه الرسمي الذي طالب فيه تحديد موقفه من الاستمرار أو إقالته.

وأعلن آل الشيخ رئيس رسميا، استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، متمنيا التوفيق للقلعة الحمراء.

ونشر آل الشيخ بيانا رسميا عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا:"قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي الكبير وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعا ومحبا، حفظ الله مصر وشعبها الطيب، ووفق الله الأهلي وكل أنديتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ونشر بعدها "تركي" نص الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلس الأهلي والتي جاءت كالتالي: