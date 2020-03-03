رياضة | ترتيب مجموعات دوري القسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعات دوري القسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مجموعات دوري القسم الثالث منافسة مشتعلة على حجز بطاقات التأهل إلى دورة الترقي.

وتقدم "الخليج 365 الرياضي" جداول ترتيب المجموعات الثانية عشر، حيث يحتل فريق كيما أسوان صدارة المجموعة الأولى، وفريق قنا في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل أسمنت أسيوط صدارة الثالثة، وسمسطا على قمة المجموعة الرابعة.

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وفي المجموعة الخامية يحتل فريق الدخان المركز الأول، بينما يتصدر السكة الحديد صدارة المجموعة السادسة، بينما يتقاسم بورتو وبورفؤاد قمة المجموعة السابعة، ويحتل كفر الشيخ صدارة المجموعة الثامنة، ويأتي بني عبيد في صدارة التاسعة، إقترب سرس الليان من حسم التأهل للترقي بالمجموعة العاشرة.

ويحتل مياة البحيرة المركز الأول للمجموعة الحادية عشر، وتأهل الجزيرة للترقي عن المجموعة الثانية عشر ( أ ) كما صعد فريق مركز شباب الخربة للترقي عن المجموعة الثانية عشر (ب).