الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نصف نهائي «البولو» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نصف نهائي «البولو» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة «بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو»، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، مباراتين في الدور نصف النهائي، تنطلق الأولى عند الثانية والنصف ظهراً بين فريقي الشيخة علياء آل مكتوم وفريق غنتوت، وفي الرابعة والربع يلتقي فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق زيدان السعودي.

وتنشد الفرق الأربعة بلوغ النهائي، والاقتراب من التتويج بكأس البطولة والميداليات الذهبية.

وتمثل المباراة التي تجمع فريقي الشيخة علياء بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، مع فريق غنتوت بقيادة علي المري، سيناريو مكرراً لمباراتهم الأولى في الدور الأول، التي انتهت لمصلحة فريق غنتوت بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة.

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ويدرك فريق الشيخة علياء أهمية المباراة التي لا تقبل أنصاف الحلول ولا التعويض، وسيدفع بكامل نجومه، كما حدث بفوزه على فريق الحبتور، وينشد اليوم رد الاعتبار أمام فريق غنتوت من خلال قيادة الشيخة علياء للاعبين اجناسيو اكونا 4 جول وسنتياجو 7 جول وجاكينتو 7 جول، وفي الوقت نفسه يتطلع فريق غنتوت بقيادة علي المري لتأكيد فوزه الأول من خلال نجوم الفريق استيبان 4 جول بابلو ليورنت 6 جول وماركو ارايا 7 جول.

وفي المباراة الثانية، تنشد الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد مواصلة قيادة فريقها الإمارات للنجاحات التي منحتها صدارة مجموعتها في الدور الأول، خصوصاً فوزها على منافسها فريق زيدان في الدور الأول 10-7.

وظهر فريق الإمارات في مباراته الأخيرة أمام الحبتور بصورة طيبة، وأنهى المباراة لمصلحته رغم قوة منافسه، في المقابل حقق فريق زيدان فوزه الأخير على حساب فريق أبوظبي.