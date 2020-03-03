الامارات | 10 لاعبين ظهروا بأداء صادم للأبيض قبل تجمع مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين ظهروا بأداء صادم للأبيض قبل تجمع مارس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر مجموعة من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب الوطني الذي سيدخل في معسكر خلال مارس الجاري استعداداً لمباراتيه أمام ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بمستوى متواضع، في ظل تراجعهم فنياً وبدنياً في الفترة الأخيرة.
ولم يكن أداء الكبار هو باعث القلق الوحيد لدى مدرب المنتخب، الصربي إيفان يوفانوفيتش، إنما لحق بهم بعض لاعبي المنتخب الأولمبي الذين كانوا ضمن خيارات مدرب المنتخب السابق، الهولندي مارفيك، وباتوا بعيدين عن مستواهم المعهود.
للإطلاع على أبرز 10 أسماء تراجع مستواها في الفترة الأخيرة، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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