الامارات | النصر يتجاوز 100 نقطة أمام العين في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتجاوز 100 نقطة أمام العين في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل فريق النصر لكرة السلة انتصاراً عريضاً على ضيفه العين بفارق 59 نقطة «108-49» في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة السابعة عشرة وقبل الختامية في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، والتي سجلت ايضاً مواصلة شباب الأهلي والشارقة شراكتهما على صعيد صدارة الترتيب، بتحقيقهما لانتصارهما الـ16 في البطولة، والذي جاء لأصحاب الضيافة «فرسان دبي» على حساب الوصل «87-53»، وللملك على حساب مضيفه الجزيرة «99-74».

كما واصلت الجولة ابتسامها بوجه أصحاب الأرض، عقب فوز البطائح على الوحدة «74-63»، وعودة الظفرة لسكة الانتصارات بفوزه على بني ياس «69-61».

وبنتائج الجولة، واصل شباب الأهلي والشارقة شراكتهما على صعيد المركز الأول ورصيد 33 نقطة لكل منهما، بفارق النقطتين عن النصر في المركز الثالث، وليعزز البطائح مركزه الرابع ببلوغه النقطة 28.