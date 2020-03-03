الامارات | العين يكرّم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يكرّم أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، خميس الكعبي، أصحاب الإنجازات في الألعاب الفردية التي شملت لعبة الجوجيتسو وألعاب القوى والسباحة، في قاعة استاد خليفة بن زايد بنادي العين أول من أمس.

حضر التكريم أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية صالح الشعيلي وخويطر الظاهر والمدير الرياضي للشركة أحمد النعيمي، ومدير الألعاب الفردية بالشركة محمد عربي، بجانب الجهازين الفني والإداري للألعاب الفردية بالنادي، بالإضافة لأصحاب الإنجاز من اللاعبين.

وهنّأ الكعبي أصحاب الإنجازات بالمجهود الكبير والعطاء المستمر الذي قدموه بجانب وقفة الأجهزة الفنية والإدارية خلال المنافسات الماضية، التي قادت اللاعبين لتحقيق هذه الإنجازات والميداليات.

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وأضاف في تصريحات صحافية خلال الاحتفال: «هذا التكريم يعني لهم الكثير، خصوصاً أنهم بذلوا ما بوسعهم للوصول لهذه المرحلة من الإنجازات، ونتمنّى أن يحافظوا على هذا المستوى، وأن يضاعفوا الجهد في المواسم المقبلة لتحقيق المزيد من الألقاب».

وأشار إلى أن مثل هذه الأجواء الاحتفالية تؤكد أن الترابط الأسري هو العنوان الأبرز في منظومة العمل بنادي العين، وهذا يعد أحد أبرز عوامل النجاح، ومن العناصر التي تساعد النادي على تنفيذ البرامج والخطط والاستراتيجيات المرسومة، من أجل الوصول إلى الطموحات المنشودة ومواكبة عالم الاحتراف.

من جانبه، أشاد عضو مجلس ادارة الشركة، خويطر الظاهري، بالإنجاز الذي تم تحقيقه من قبل أبطال العين للجوجيتسو والسباحة وألعاب القوى، مضيفاً أن نادي العين يسعى دائماً لتكريم العناصر المتميزة وأصحاب الإنجازات، ويطمح إلى تحفيزهم من أجل مزيد من الانتصارات لتحقيق الأفضل في البطولات التي يشاركون فيها.