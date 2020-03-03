الامارات | «عربية السيدات» تكرّم 80 داعماً وراعياً للنسخة الخامسة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عربية السيدات» تكرّم 80 داعماً وراعياً للنسخة الخامسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أول من أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أكثر من 80 داعماً وراعياً استراتيجياً، وأشادت بجهود جميع البطلات والأجهزة الفنية في النسخة الخامسة، التي أسدل الستار على نسختها الخامسة فبراير الماضي، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة.

حضر الحفل الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ندى عسكر.