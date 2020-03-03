الامارات | محمد حسن يتوج ببطولة الفرسان لرماية «الإسكيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يتوج ببطولة الفرسان لرماية «الإسكيت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة الفرسان لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» التي أقيمت بنادي الفرسان الدولي بأبوظبي، بمشاركة واسعة من رماة الأندية. وأسفرت النهائيات عن فوز الرامي محمد حسن من فريق جبل علي بالمركز الأول بالميدالية الذهبية، وكأس المركز الأول وجائزة مالية، بعد أن حقق في النهائيات 53 طبقاً، وحقق في «التأهيلية» 118 طبقاً، وتبعه في المركز الثاني عبيد بن ضاوي برصيد 52 طبقاً (120 طبقاً) لينال الميدالية الفضية وكأس المركز الثاني، ثم سعيد الظريف ثالثاً برصيد 43 طبقاً (114 طبقاً)، وجاء في المركز الرابع خالد الظريف برصيد 33 طبقاً (113 طبقاً)، واحتل بطي أحمد بن مجرن المركز الخامس برصيد 20 طبقاً (111 طبقاً)، وجاء رشيد البلوشي سادساً برصيد 13 طبقاً (102طبق).

وعلى صعيد رماية بطولة أصحاب الهمم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، جاء في الصدارة محمد علي حسن برصيد 96 طبقاً، ونال الميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني عيسى إسلام الزبيدي برصيد 94 طبقاً، وحل ثالثاً محمد هاشل الحبسي برصيد 93 طبقاً، وتبعه في المركز الرابع سيف هلال الحميري برصيد 82 طبقاً.

وعقب نهاية البطولة، قام عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية سعيد بن محمد القاسمي، والرئيس التنفيذي لنادي الفرسان الدولي بأبوظبي خليفة الحميري، بتتويج الفائزين في بطولتي الإسكيت وأصحاب الهمم.

وأشاد الحميري بالتعاون بين اتحاد الرماية ونادي الفرسان الدولي، مؤكداً أن «إقامة مثل هذه البطولات يثري اللعبة، ويطور المستوى الفني لرماتنا، بما يعود على المنتخبات الوطنية بالفائدة».