الامارات | رسمياً.. عودة سلطان المرزوقي إلى التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. عودة سلطان المرزوقي إلى التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إعادة الحكم سلطان عبدالرزاق المرزوقي إلى التحكيم، مجدداً، علماً بأنه كان حكماً دولياً قبل سحب الشارة الدولية منه لتراجع مستواه. وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، في تصريحات صحافية: «قرار إعادة الحكم سلطان المرزوقي جاء بتوصية من لجنة الحكام برئاسة علي حمد».

وكان الحكم سلطان المرزوقي من أفضل الحكام الدوليين سواء على صعيد المشاركات المحلية في الدوري الإماراتي أو الخارجية.