اخبار الرياضه

الامارات | رسمياً.. عودة سلطان المرزوقي إلى التحكيم

0 نشر
منصور السندي - دبي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. عودة سلطان المرزوقي إلى التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إعادة الحكم سلطان عبدالرزاق المرزوقي إلى التحكيم، مجدداً، علماً بأنه كان حكماً دولياً قبل سحب الشارة الدولية منه لتراجع مستواه. وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، في تصريحات صحافية: «قرار إعادة الحكم سلطان المرزوقي جاء بتوصية من لجنة الحكام برئاسة علي حمد».

وكان الحكم سلطان المرزوقي من أفضل الحكام الدوليين سواء على صعيد المشاركات المحلية في الدوري الإماراتي أو الخارجية.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رسمياً.. عودة سلطان المرزوقي إلى التحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا