الامارات | «عجب» يشارك في تدريبات العين

شكرا لقرائتكم خبر عن «عجب» يشارك في تدريبات العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق العين، الدولي محمد عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»، إنه تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، وشارك في الحصة التدريبية التي أجراها «الزعيم» استعداداً لمواجهة الفجيرة بعد غدٍ، ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، وذلك بعد غيابه نحو شهر، بسبب إصابة في الكاحل.

وتعزز عودة «عجب» قوة خط وسط فريق العين، بعد أن شهد اليومان الماضيان أيضاً عودة لاعب المحور يحيى نادر للتدريبات، بعد فترة طويلة بسبب الإصابة.