شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعبر بورتسموث إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل نادي أرسنال إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه بورتسموث، بهدفين نظيفين على ملعب فراتون بارك، الاثنين، في إطار دور الـ16 من البطولة.
سجل هدفي أرسنال كلًا من سوكراتيس باباستاثوبولوس في الدقيقة 45، وإدي نكيتياه في الدقيقة 51.
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