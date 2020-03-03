شكرا لقرائتكم شريف عيسى: موسيماني ساعد في انهاء دخول الأهلي لجنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، ان بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز، ساعد في انهاء دخول الأهلي لجنوب إفريقيا.

وتابع شريف عيسى في تصريحات تلفزيونية: "استقبلنا بعثة الأهلي في المطار وموسيماني ساعد بعثة الأهلي في إنهاء إجراءات دخول الأهلي خاصة أنه كان على نفس طائرة وصول الأهلي إلى جنوب إفريقيا"