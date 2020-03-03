شكرا لقرائتكم شوقي غريب يكشف عن مصير إمام عاشور مع قائمة المنتخب في اوليمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان امام عاشور لاعب الزمالك والمنتخب الاوليمبي سيكون بعيدا عن حسابات الجهاز الفني بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب المشاركة في اوليمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل، وذلك عقب إيقافه لنهاية الموسم بعد احداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الامارات.

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة " اون تايم " : أي لاعب يتعرض لايقاف طويل بسبب عقوبة أخلاقية لن يكون له وجود في الاوليمبياد، وبالنسبة لامام عاشور فامامه بعض الطرق القانونية يسلكها لاثبات براءته من الأفعال التي تسببت في إيقافه، ولكن في حالة ثبوت ادانته فانه لن يكون موجودا في الاوليمبياد.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الاوليمبي ان أي لاعب وليس امام عاشور فقط يتعرض لاي عقوبة إيقاف بسبب تصرفات أخلاقية لن يسكون موجودا ضمن صفوف المنتخب الاوليمبي في الاوليمبياد.

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من ناحية اخري قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر على مرحلتين قبل السفر لليابان لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020. وتقام المرحلة الأولى من المعسكر داخل مصر، والثانية فى دولة خارجية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى للدورة الأولمبية.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين فى شهر مارس الحالى بشكل نهائى فى المعسكر المقرر إقامته بدبى، أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل. ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر الأوليمبى إلى دبى يوم 23 مارس والعودة يوم 31 من نفس الشهر إلى القاهرة.

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365" ، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.