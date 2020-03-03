شكرا لقرائتكم معتمد جمال: عدم خوض القمة ساعد الأهلي والزمالك على الانتصار في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار معتمد جمال، نجم الزمالك السابق ومدرب عام منتخب مصر الاولمبي الحالي، أن عدم خوض لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية، منح لاعبي الفريقين راحة كبيرة قبل مواجهتي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" بالطبع كنا نتمنى متابعة قمة مثيرة جديدة بين الأهلي والزمالك ولكن تأثير عدم خوضهما القمة ظهر في لقائي صن داونز والترجي والانتصار الذي حققه بطلي مصر".

واختتم:" لا أريد التعليق على قرار عدم خوض الزمالك المباراة ولكن أرى أن تأثير الغائها كان إيجابياً بفوز الأهلي والزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال".