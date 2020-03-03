شكرا لقرائتكم شيكابالا لمرتضى منصور: سنحسم التأهل في رادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة بنادي الزمالك، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، بتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شيكابالا عبر فيديو اُذيع عبر برنامج "زملكاوي" مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك في رسالته لرئيس النادي:" سنسحم بطاقة الترشح في رادس وإن شاء الله يكون التتويج من نصيبنا".

ومن جانبه قال مرتضى منصور:" كنت أتمنى أن اجتمع بجميع اللاعبين، ولكن أغلبهم توجه إلى الخزينة من أجل الحصول على مستحقات مالية ومكافاّت".