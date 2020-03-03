فتح الله يكشف حقيقة تعاقد بيراميدز مع "إكرامي"

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جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، أن ناديه دخل بطولة الكونفيدرالية وهو يريد الحصول عليها فى نهاية المطاف.
وقال فتح الله فى تصريحات تلفزيونية : "طموحنا كبير خلال الفترة المقبلة، وهو الحصول على بطولة الكونفيدالية والتواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدوري العام".
وأضاف: "فريق زاناكو الزامبي كبير وحققنا أمامه نتيجة إيجابية بسبب تركيز اللاعبين وتحملهم المسؤولية، وكان عندهم إصرار".
أكد محمود فتح الله أنه لا يملك معلومة حول حقيقة تعاقد ناديه مع شريف إكرامي٬ حارس مرمي فريق الأهلى.
وقال فتح الله فى : شريف إكرامي إضافة لأى نادي وقيمة كبيرة جدا ولكنى لا أستطيع التحدث حول التعاقد معه فهو لديه عقد مع القلعة الحمراء".
وأضاف: "نستعد خلال الفترة الحالية لخوض لقاء الإياب أمام زاناكو فى مباراة الإياب وسنخوضها بكل تركيز وإصرار".
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