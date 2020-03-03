شكرا لقرائتكم فتح الله يكشف حقيقة تعاقد بيراميدز مع "إكرامي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود فتح الله، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، أن ناديه دخل بطولة الكونفيدرالية وهو يريد الحصول عليها فى نهاية المطاف.

وقال فتح الله فى تصريحات تلفزيونية : "طموحنا كبير خلال الفترة المقبلة، وهو الحصول على بطولة الكونفيدالية والتواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدوري العام".

وأضاف: "فريق زاناكو الزامبي كبير وحققنا أمامه نتيجة إيجابية بسبب تركيز اللاعبين وتحملهم المسؤولية، وكان عندهم إصرار".

Advertisements

أكد محمود فتح الله أنه لا يملك معلومة حول حقيقة تعاقد ناديه مع شريف إكرامي٬ حارس مرمي فريق الأهلى.