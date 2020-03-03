شكرا لقرائتكم بركات يكشف كواليس استبعاد لاعبي بيراميدز ويؤكد: "مش مؤهل ابقى مدرب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد بركات مدير المنتخب الوطني عن موقفه من خوض تجربة التدريب في مشواره قائلا: "انا مش مؤهل ابقى مدرب حاليا".

قال بركات في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورت: "لا يوجد توازن بين الأهلي والزمالك بالعكس هناك حسابات كثيرة بدليل ضم 7 لاعبين من بيراميدز بخلاف الموقف الأخير مع النادي".

كشف كواليس معسكر المنتخب الوطني السابق وكواليس استبعاد لاعبي بيراميدز قائلا: " اللي حصل في المعسكر اللي فات كان يتزامن مع أمم افريقيا تحت 23 سنة كان فيه 4 لاعبين على الأقل في الحسبان، زي رمضان لعيب أساسي في منتخب مصر وخرجوا من حساباتنا وفقا للتنسيق مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي وحدث موقف نادي بيراميدز وقرار الاستبعاد عن لاعبيه".

استطرد: "بيراميدز كان أمامه دور الـ32 الإضافي للكونفدرالية والأهلي بعد مباراة اسوان 40 يوما بلا مباريات وابتدت الناس تاخد راحة وخوض معسكرات، والزمالك عاد للتدريبات بعد الأهلي بشوية وكان لديهم أعادة مباراة جينيراسيون السنغالي وبعدها منح لاعبيه 6 أيام راحة، وكان صعب إقامة معسكر لهذه الظروف، واقترحنا تنظيم معسكر مفتوح وكنا خدنا من الزمالك محمود علاء وطارق حامد وزيزو وعبد الله جمعة وعمر السعيد وتواصلت مع أمير مرتضى وطالبته بالحصول على راحة 3 أيام بدلا من 6 أيام، وقالي شرف للعيبة تبقى موجودة وابتدى يقولي موقف كل لعيب فنيا وبدنيا واستأذن اراحة محمود علاء وطارق حامد ياخدوا يوم واحد إضافي عشان بيلعبوا متواصلين من الموسم الماضي".

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تابع: "كذلك تواصلت مع صبري المنياوي مدير الكرة بالاسماعيلي لضم باهر المحمدي، وبعدها تلقينا تصريحات من ديسابر مدرب المنتخب وقتها اننا تواصلنا مع أشخاص ولم نتواصل معه بشكل مباشر وهو ما اغضبه، المدرب قفل معاه وكنا مختارين 7 لاعبين من بيراميدز وده دليل على تقديرنا له، وكل الاحترام لادارة بيراميدز على دورها مع الفريق".

استمر في حديثه: "لما تواصلنا مع سيد عبد الحفيظ بعد الأزمة رجعلنا لعيبة الأهلي عشان نسد العجز في صفوف المنتخب عقب استبعاد لاعبي بيراميدز".