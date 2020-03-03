شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوحه رسالة لجماهير الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لجماهير الترجي التونسي، قبل لقاء الفريقين الجمعة المقبل، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى خلال في مقطع فيديو تم بثه على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي:" يا جماهير تونس الشقيقة نحن ضيوفكم، وأتمنى أن تكون روح الود والاحترام هي السائدة في استقبال الزمالك مثلما كان الأمر هنا في القاهرة بالذهاب".

وأضاف:" تدخلت في الحال حينما أبلغني السفير التونسي في مصر عن القبض على بعض مشعجي الترجي بسبب الشعب والقاء الشماريخ في الأرض وتم الافراج عنهم، ورجال الأمن من الشركات الخاصة وليس رحال الأمن المصري هم من كانوا يقوموا بهمة تأمين ملعب المباراة".