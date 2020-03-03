شكرا لقرائتكم بركات عن صورة البرنس مع جهاز المنتخب: وحشة ومش هتتكرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن التأخر في اختيار اسم المدير الفني للمنتخب الوطني أضر بالمنتخب، لأنه يحتاج للتعارف على اللاعبين.

تابع: "دائما الجهاز الفني يكون حريصا على متابعة كل المباريات، ولكن هناك مباريات يصر حسام البدري المدير الفني للمنتخب على تواجد الجهاز الفني بالكامل من أجل التناقش في بعض الأمور".

علق بركات في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتعلى نر صورة ناصر البرنس الذي تواجد رفقة الجهاز الفني للمنتخب في المدرجات: ما عجبتنيش، وهو يحب المنتخب ويحرص على مؤازرته ولكنه يتعامل مع الوضع بعشم، والصورة وحشة ولن تتكرر، ولكن البعض يكونون متعشمون بزيادة".