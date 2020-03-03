شكرا لقرائتكم الخطيب يتفاوض مع فايلر لتمديد عقده موسما إضافيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أجل تفعيل عقده لمدة موسم إضافي.

ويستغل الخطيب تواجده كرئيسًا لبعثة الفريق في جنوب إفريقيا من أجل مفاوضة فايلر من أجل تجديد عقده وتفعيل عقد السنة الجديدة.

وينص عقد فايلر مع النادي الأهلي على التجديد لموسم جديد بخلاف الموسم الجاري حال حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، إلا أن الخطيب قرر مفاوضة فايلر لتفعيل بند السنة الجديدة قبل حصد اللقب الإفريقي بسبب النتائج الجيدة التي يحققها المدرب السويسري مع الفريق منذ توليه المهمة في بداية الموسم.

قد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة مع سمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، للحصول على تقرير شامل عن ملعب التدريب وكافة الأمور التى سبق وتم الترتيب لها قبل وصول بعثة الفريق صباح اليوم إلى جنوب أفريقيا.

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ويعقد مدير الكرة جلسة منفردة مع فايلر لإطلاعه على تقرير عدلى والتأكيد على موعد تدريبات الفريق، وموعد التحرك، وكافة الأمور الخاصة بالجانب الإدارى لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للجهاز الفنى.

ووصل سمير عدلى قبل بعثة الأهلى بـ24 ساعة للاطمئنان على الترتيبات التى تم التنسيق لها مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا.

وكان فايلر قد أكد أن موعد السفر مبكراً إلى جنوب أفريقيا جاء بالتشاور والتنسيق بين الجهاز الفنى والإدارى للتعود على الأجواء المناخية ونقص الأوكسجين، وتلافى أى عقبات واجهها الفريق من قبل.